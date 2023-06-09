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Дарья Фатеева

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Около 1774 г.р.
Около 1775 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1780 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Ермил Акимов

Отец ребёнка: Аким Иванов

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Гаврила Акимов

Отец ребёнка: Аким Иванов

Рождение ребёнка
Около 1779

Сын: Фёдор Акимов

Отец ребёнка: Аким Иванов

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Авдотья Акимова

Отец ребёнка: Аким Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аким Иванов

Смерть
Неизвестно