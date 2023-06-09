Дарья Фатеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Ермил Акимов
Отец ребёнка: Аким Иванов
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Гаврила Акимов
Отец ребёнка: Аким Иванов
Рождение ребёнка
Около 1779
Сын: Фёдор Акимов
Отец ребёнка: Аким Иванов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Авдотья Акимова
Отец ребёнка: Аким Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аким Иванов
Смерть
Неизвестно