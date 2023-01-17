Сальникова Евдокия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1839 ст.
Дочь: Сальникова Татьяна Петровна
Отец ребёнка: Сальников Пётр Архипович
Рождение ребёнка
19.08.1842
Дочь: Сальникова Наталья Петровна
Отец ребёнка: Сальников Пётр Архипович
Рождение ребёнка
Около 1847
Дочь: Зайцева Агафья Петровна
Отец ребёнка: Сальников Пётр Архипович
Рождение ребёнка
08.08.1849 ст.
Сын: Сальников Максим Петрович
Отец ребёнка: Сальников Пётр Архипович
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.
Дочь: Сальникова Аксинья Петровна
Отец ребёнка: Сальников Пётр Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно