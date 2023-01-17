Сальникова Евдокия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова Евдокия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1839 ст.

Дочь: Сальникова Татьяна Петровна

Отец ребёнка: Сальников Пётр Архипович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
19.08.1842

Дочь: Сальникова Наталья Петровна

Отец ребёнка: Сальников Пётр Архипович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Дочь: Зайцева Агафья Петровна

Отец ребёнка: Сальников Пётр Архипович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
08.08.1849 ст.

Сын: Сальников Максим Петрович

Отец ребёнка: Сальников Пётр Архипович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1852 ст.

Дочь: Сальникова Аксинья Петровна

Отец ребёнка: Сальников Пётр Архипович

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Пётр Архипович

Смерть
Неизвестно
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