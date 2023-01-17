Сальников Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСальников Василий Петрович

Сальников Василий Петрович

avatar

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Сальников Пётр Алексеев

Мать: Сальникова Домна Филиппова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
РС 1858 г. - отпущен на волю в 1851 году
Рождение ребёнка
15.04.1840 ст.

Дочь: Сальникова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Степановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.02.1848 ст.

Сын: Сальников Димитрий Васильевич

Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Степановна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сальникова Прасковья Степановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close