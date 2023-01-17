Сальников Василий Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
РС 1858 г. - отпущен на волю в 1851 году
Рождение ребёнка
15.04.1840 ст.
Дочь: Сальникова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
07.02.1848 ст.
Сын: Сальников Димитрий Васильевич
Мать ребёнка: Сальникова Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно