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Сальникова Прасковья Степанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.04.1840 ст.

Дочь: Сальникова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Сальников Василий Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.02.1842 ст.

Дочь: Сальникова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Сальников Василий Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.07.1843 ст.

Дочь: Сальникова Христина Васильева

Отец ребёнка: Сальников Василий Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.04.1846 ст.

Дочь: Сальникова Мария(2) Васильева

Отец ребёнка: Сальников Василий Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
07.02.1848 ст.

Сын: Сальников Димитрий Васильевич

Отец ребёнка: Сальников Василий Петров

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Василий Петров

Смерть
Неизвестно
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