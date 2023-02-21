Сальникова Прасковья Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.04.1840 ст.
Дочь: Сальникова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Сальников Василий Петров
Рождение ребёнка
23.02.1842 ст.
Дочь: Сальникова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Сальников Василий Петров
Рождение ребёнка
18.07.1843 ст.
Дочь: Сальникова Христина Васильева
Отец ребёнка: Сальников Василий Петров
Рождение ребёнка
04.04.1846 ст.
Дочь: Сальникова Мария(2) Васильева
Отец ребёнка: Сальников Василий Петров
Рождение ребёнка
07.02.1848 ст.
Сын: Сальников Димитрий Васильевич
Отец ребёнка: Сальников Василий Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно