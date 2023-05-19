Сальникова Татьяна Емельянова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Сальникова Марина Алексеева
Отец ребёнка: Сальников Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: Сальникова Аграфена Алексеева
Отец ребёнка: Сальников Алексей Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1766
Отец ребёнка: Сальников Алексей Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно