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Сальникова Татьяна Емельянова

Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1734 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Сальникова Марина Алексеева

Отец ребёнка: Сальников Алексей Яковлев

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: Сальникова Аграфена Алексеева

Отец ребёнка: Сальников Алексей Яковлев

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Сальников Пётр Алексеев

Отец ребёнка: Сальников Алексей Яковлев

Лутовиново, город Тула, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Алексей Яковлев

Смерть
Неизвестно
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