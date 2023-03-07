Пичулинков Тимофей Логинов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1830
Отец: Логвин Антонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Пичуленков Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Пичулинкова Фёкла Васильева
Рождение ребёнка
27.01.1867 ст.
Дочь: Пичуленкова Анна Тимофеева
Мать ребёнка: Пичулинкова Фёкла Васильева
Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.
Сын: Пичуленков Зиновий Тимофеевич
Мать ребёнка: Пичулинкова Фёкла Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно