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Пичулинков Тимофей Логинов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Логвин Антонов

Мать: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Пичуленков Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Пичулинкова Фёкла Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.01.1867 ст.

Дочь: Пичуленкова Анна Тимофеева

Мать ребёнка: Пичулинкова Фёкла Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.10.1868 ст.

Сын: Пичуленков Зиновий Тимофеевич

Мать ребёнка: Пичулинкова Фёкла Васильева

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пичулинкова Фёкла Васильева

Смерть
Неизвестно
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