Михеева Матрона Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Матрона Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.05.1865 ст.

Дочь: Михеева Мария Константиновна

Отец ребёнка: Михеев Константин Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
До 1865

Муж: Михеев Константин Иванов

Рождение ребёнка
29.09.1872 ст.

Дочь: Михеева Пелагея Константиновна

Отец ребёнка: Михеев Константин Иванов

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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