Михеева Матрона Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.05.1865 ст.
Дочь: Михеева Мария Константиновна
Отец ребёнка: Михеев Константин Иванов
Бракосочетание
До 1865
Рождение ребёнка
29.09.1872 ст.
Дочь: Михеева Пелагея Константиновна
Отец ребёнка: Михеев Константин Иванов
Смерть
Неизвестно