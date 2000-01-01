Иван Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Дмитриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Около 1740 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1813 г.р.
Около 1828 г.р.
Около 1830 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: Дмитрий Евдокимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Лукьян Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Поликарп Иванов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Никифор Иванов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья

Смерть
1839
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