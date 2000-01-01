Иван Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смерти1839
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: Дмитрий Евдокимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Лукьян Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Поликарп Иванов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Никифор Иванов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья
Смерть
1839