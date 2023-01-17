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Лукьян Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1814 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Иван Дмитриев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1840 ст.

Сын: Фома Лукьянов

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Федора Лукьянова

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Симеон Лукьянов

Мать ребёнка: Дарья Егорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Егорова

Смерть
Неизвестно
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