Лукьян Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Отец: Иван Дмитриев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1840 ст.
Сын: Фома Лукьянов
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Федора Лукьянова
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Симеон Лукьянов
Мать ребёнка: Дарья Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Егорова
Смерть
Неизвестно