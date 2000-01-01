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Никифор Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1830

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1830

Отец: Иван Дмитриев

Мать: не указана

Смерть
1836
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