Поликарп Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поликарп Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

1839

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Иван Дмитриев

Мать: не указана

Смерть
1839
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