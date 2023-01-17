МИХАЙЛЮК (ТОПОРЧЕНКО) ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МИХАЙЛЮК (ТОПОРЧЕНКО) ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1899

Дата смерти

10.06.1960

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899

Отец: Топорченко ГРИГОРИЙ Неизвестно

Мать: Топорченко ПЕЛАГЕЯ МИТРОФАНОВНА

Бракосочетание
1916 ст.

Муж: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Рождение ребёнка
1918

Сын: Михайлюк ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Отец ребёнка: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Приближная, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1920

Сын: Михайлюк НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Отец ребёнка: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Алтыпармакова ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

Отец ребёнка: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Рождение ребёнка
01.12.1926

Дочь: Смогарёва МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

Отец ребёнка: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1927

Сын: Михайлюк АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Отец ребёнка: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
23.01.1931

Дочь: Гиенко ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА

Отец ребёнка: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Приближная, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
10.06.1960
г.Москва
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