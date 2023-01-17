МИХАЙЛЮК (ТОПОРЧЕНКО) ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1899
Дата смерти10.06.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1899
Бракосочетание
1916 ст.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Михайлюк ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Отец ребёнка: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ
Рождение ребёнка
05.05.1920
Сын: Михайлюк НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Отец ребёнка: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Алтыпармакова ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
Отец ребёнка: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ
Рождение ребёнка
01.12.1926
Дочь: Смогарёва МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
Отец ребёнка: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ
Рождение ребёнка
1927
Сын: Михайлюк АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Отец ребёнка: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ
Рождение ребёнка
23.01.1931
Дочь: Гиенко ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА
Отец ребёнка: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ
Смерть
10.06.1960
г.Москва