МИХАЙЛЮК ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения1918
Дата смерти1968
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Бракосочетание
Около 1945
Жена: Михайлюк МАРИЯ ФЁДОРОВНА
Рождение ребёнка
28.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлюк МАРИЯ ФЁДОРОВНА
Рождение ребёнка
13.10.1953
Сын: Михайлюк ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Мать ребёнка: Михайлюк МАРИЯ ФЁДОРОВНА
г.Москва
Смерть
1968
г.Москва