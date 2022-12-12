МИХАЙЛЮК ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МИХАЙЛЮК ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

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Место рождения

Приближная, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

1918

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Мать: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

Приближная, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
Около 1945

Жена: Михайлюк МАРИЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
28.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлюк МАРИЯ ФЁДОРОВНА

Рождение ребёнка
13.10.1953

Сын: Михайлюк ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Мать ребёнка: Михайлюк МАРИЯ ФЁДОРОВНА

г.Москва
Смерть
1968
г.Москва
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