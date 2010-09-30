ГИЕНКО (МИХАЙЛЮК) ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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ГИЕНКО (МИХАЙЛЮК) ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА

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Место рождения

Приближная, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

23.01.1931

Дата смерти

30.09.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1931

Отец: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Мать: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

Приближная, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
07.11.1952

Муж: Гиенко ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
01.03.1955

Сын: Гиенко АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ

Отец ребёнка: Гиенко ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ

Рождение ребёнка
13.06.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гиенко ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ

г.Москва
Смерть
30.09.2010
г.Москва
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