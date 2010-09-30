ГИЕНКО (МИХАЙЛЮК) ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА
Место рождения
Дата рождения23.01.1931
Дата смерти30.09.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1931
Бракосочетание
07.11.1952
Рождение ребёнка
01.03.1955
Сын: Гиенко АНАТОЛИЙ ВИКТОРОВИЧ
Отец ребёнка: Гиенко ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ
Рождение ребёнка
13.06.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гиенко ВИКТОР ФЁДОРОВИЧ
г.Москва
Смерть
30.09.2010
г.Москва