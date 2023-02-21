ТОПОРЧЕНКО ПЕЛАГЕЯ МИТРОФАНОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТОПОРЧЕНКО ПЕЛАГЕЯ МИТРОФАНОВНА

ТОПОРЧЕНКО ПЕЛАГЕЯ МИТРОФАНОВНА

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1875

Дата смерти

После 1946

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1899

Дочь: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

Отец ребёнка: Топорченко ГРИГОРИЙ Неизвестно

Рождение ребёнка
1901

Сын: Топорченко НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Топорченко ГРИГОРИЙ Неизвестно

Рождение ребёнка
1913

Сын: Топорченко ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Топорченко ГРИГОРИЙ Неизвестно

Рождение ребёнка
1921

Сын: Топорченко МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Топорченко ГРИГОРИЙ Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Топорченко ГРИГОРИЙ Неизвестно

Смерть
После 1946
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close