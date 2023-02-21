ТОПОРЧЕНКО ПЕЛАГЕЯ МИТРОФАНОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1875
Дата смертиПосле 1946
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1899
Дочь: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА
Отец ребёнка: Топорченко ГРИГОРИЙ Неизвестно
Рождение ребёнка
1901
Сын: Топорченко НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Топорченко ГРИГОРИЙ Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Сын: Топорченко ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Топорченко ГРИГОРИЙ Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Сын: Топорченко МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Топорченко ГРИГОРИЙ Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1946