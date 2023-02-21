АЛТЫПАРМАКОВА (МИХАЙЛЮК) ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти2006
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Бракосочетание
Около 1944
Рождение ребёнка
1945
Сын: Алтыпармаков АЛЕКСАНДР ИГНАТОВИЧ
Отец ребёнка: Алтыпармаков ИГНАТ ДМИТРИЕВИЧ
Рождение ребёнка
1948
Сын: Алтыпармаков ДМИТРИЙ ИГНАТОВИЧ
Отец ребёнка: Алтыпармаков ИГНАТ ДМИТРИЕВИЧ
Рождение ребёнка
?.02.1950
Сын: Алтыпармаков ВИКТОРОВИЧ ИГНАТОВИЧ
Отец ребёнка: Алтыпармаков ИГНАТ ДМИТРИЕВИЧ
Смерть
2006
с.Сухотское