АЛТЫПАРМАКОВА (МИХАЙЛЮК) ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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АЛТЫПАРМАКОВА (МИХАЙЛЮК) ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

2006

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Мать: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

Бракосочетание
Около 1944

Муж: Алтыпармаков ИГНАТ ДМИТРИЕВИЧ

Рождение ребёнка
1945

Сын: Алтыпармаков АЛЕКСАНДР ИГНАТОВИЧ

Отец ребёнка: Алтыпармаков ИГНАТ ДМИТРИЕВИЧ

Рождение ребёнка
1948

Сын: Алтыпармаков ДМИТРИЙ ИГНАТОВИЧ

Отец ребёнка: Алтыпармаков ИГНАТ ДМИТРИЕВИЧ

Рождение ребёнка
?.02.1950

Сын: Алтыпармаков ВИКТОРОВИЧ ИГНАТОВИЧ

Отец ребёнка: Алтыпармаков ИГНАТ ДМИТРИЕВИЧ

Смерть
2006
с.Сухотское
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