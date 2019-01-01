станица Приближная, станица Приближная, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019) — Familio

Приближная

Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Кабардино-Балкарской республики

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
879Приближняя, кзч. ст.на лев. берегу р. Малки, при почтовом тракте из Моздока в Георгиевск.103375360русскиеправославныеДеревянная церковь. Станичная школа.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Моздокский отдел, Проближная станица
станица Проближная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район
146476Приближнаястаница43°47'44°08'K-38-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, Сельское поселение станица Приближная
83625440101ст-ца Приближнаястаница
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close