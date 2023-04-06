МИХАЙЛЮК НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Место рождения
Дата рождения05.05.1920
Дата смерти07.02.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1920
Бракосочетание
27.12.1954
Жена: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА
г.Москва
Рождение ребёнка
01.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА
г.Москва
Рождение ребёнка
21.02.1961
Сын: Михайлюк АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Мать ребёнка: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА
г.Москва
Смерть
07.02.1976
г.Москва