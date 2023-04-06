МИХАЙЛЮК НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МИХАЙЛЮК НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

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Место рождения

Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

05.05.1920

Дата смерти

07.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1920

Отец: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Мать: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
27.12.1954

Жена: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА

г.Москва
Рождение ребёнка
01.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА

г.Москва
Рождение ребёнка
21.02.1961

Сын: Михайлюк АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Мать ребёнка: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА

г.Москва
Смерть
07.02.1976
г.Москва
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