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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года
№Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
880Екатериноградская, кзч. ст.на том же тракте, при слиянии р. Малки с Тереком.33212631280русскиеправославныеКаменная церковь. Станичная школа. Почтовая станция и отделение почтовой конторы. Ярмарка 17-го марта. Базар по субботам.
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
станица Екатериноградская
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
146480Екатериноградскаястаница43°46'44°14'K-38-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, Сельское поселение станица Екатериноградская
83625410101ст-ца Екатериноградскаястаница