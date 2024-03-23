станица Екатериноградская, станица Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019) — Familio

Екатериноградская

Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Кабардино-Балкарской республики

Список населённых мест Терской области по сведениям 1874 года

Название населённых местПоложениеЧисло домовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пятигорский округ
880Екатериноградская, кзч. ст.на том же тракте, при слиянии р. Малки с Тереком.33212631280русскиеправославныеКаменная церковь. Станичная школа. Почтовая станция и отделение почтовой конторы. Ярмарка 17-го марта. Базар по субботам.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Терская область, Моздокский отдел, Екатериноградская станица
станица Екатериноградская

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район
146480Екатериноградскаястаница43°46'44°14'K-38-005

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский муниципальный район, Сельское поселение станица Екатериноградская
83625410101ст-ца Екатериноградскаястаница
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