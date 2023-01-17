МИХАЙЛЮК ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смерти30.10.1930
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Михайлюк СЕМЁН Неизвестно
Мать: не указана
Бракосочетание
1916 ст.
Рождение ребёнка
1918
Сын: Михайлюк ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА
Рождение ребёнка
05.05.1920
Сын: Михайлюк НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Алтыпармакова ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА
Рождение ребёнка
01.12.1926
Дочь: Смогарёва МАРИЯ ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА
Рождение ребёнка
1927
Сын: Михайлюк АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ
Мать ребёнка: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА
Смерть
30.10.1930
Рождение ребёнка
23.01.1931
Дочь: Гиенко ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА
Мать ребёнка: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА