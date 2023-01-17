МИХАЙЛЮК ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МИХАЙЛЮК ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

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Место рождения

Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика

Дата рождения

1896

Дата смерти

30.10.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Михайлюк СЕМЁН Неизвестно

Мать: не указана

Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Бракосочетание
1916 ст.

Жена: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

Рождение ребёнка
1918

Сын: Михайлюк ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

Приближная, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
05.05.1920

Сын: Михайлюк НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Алтыпармакова ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

Рождение ребёнка
01.12.1926

Дочь: Смогарёва МАРИЯ ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1927

Сын: Михайлюк АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ

Мать ребёнка: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
30.10.1930
Рождение ребёнка
23.01.1931

Дочь: Гиенко ПРАСКОВЬЯ ДМИТРИЕВНА

Мать ребёнка: Михайлюк ПЕЛАГЕЯ ГРИГОРЬЕВНА

Приближная, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
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