МИХАЙЛЮК СЕМЁН Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1896
Сын: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ
Мать ребёнка: не указана
Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно