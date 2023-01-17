МИХАЙЛЮК СЕМЁН Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МИХАЙЛЮК СЕМЁН Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1896

Сын: Михайлюк ДМИТРИЙ СЕМЁНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Екатериноградская, Прохладненский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Рождение ребёнка
1905

Сын: Михайлюк ИВАН СЕМЁНОВИЧ

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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