Шифман Давид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШифман Давид

Шифман Давид

avatar

Место рождения

Польша, под Варшавой

Дата рождения

1882

Дата смерти

Около ?.04.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Шифман Исаак

Мать: Шифман Тойбеле

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шифман Генрих

Мать ребёнка: Шифман (Арнштейн) Сима (Серафима) (Григорьевна)

Рождение ребёнка
31.07.1918

Дочь: (Шифман) Наталья

Мать ребёнка: Шифман (Арнштейн) Сима (Серафима) (Григорьевна)

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1923

Дочь: Мишуровская (Шифман) Ольга

Мать ребёнка: Шифман (Арнштейн) Сима (Серафима) (Григорьевна)

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Около ?.04.1952
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.