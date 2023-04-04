Шифман Давид
Место рожденияПольша, под Варшавой
Дата рождения1882
Дата смертиОколо ?.04.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Шифман Исаак
Мать: Шифман Тойбеле
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шифман Генрих
Мать ребёнка: Шифман (Арнштейн) Сима (Серафима) (Григорьевна)
Рождение ребёнка
31.07.1918
Дочь: (Шифман) Наталья
Мать ребёнка: Шифман (Арнштейн) Сима (Серафима) (Григорьевна)
Рождение ребёнка
18.02.1923
Дочь: Мишуровская (Шифман) Ольга
Мать ребёнка: Шифман (Арнштейн) Сима (Серафима) (Григорьевна)
Смерть
Около ?.04.1952
Похороны
Неизвестно