Шифман Тойбеле — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шифман Тойбеле

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шифман Давид

Отец ребёнка: Шифман Исаак

Польша, под Варшавой
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подольская Хая-Сура (Саломея Сальча)

Отец ребёнка: Шифман Исаак

Варшава
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шифман Марк

Отец ребёнка: Шифман Исаак

Смерть
Неизвестно
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