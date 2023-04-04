Шифман Тойбеле
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шифман Давид
Отец ребёнка: Шифман Исаак
Польша, под Варшавой
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подольская Хая-Сура (Саломея Сальча)
Отец ребёнка: Шифман Исаак
Варшава
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шифман Марк
Отец ребёнка: Шифман Исаак
Смерть
Неизвестно