Мишуровская (Шифман) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мишуровская (Шифман) Ольга

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

18.02.1923

Дата смерти

23.03.2019

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1923

Отец: Шифман Давид

Мать: Шифман Сима (Серафима) (Григорьевна)

Москва, город федерального значения Москва
Образование
С 1943
2-й Московский медицинский институт
лечебное дело
Рождение ребёнка
19.04.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишуровский Яков

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
20.08.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мишуровский Яков

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.03.2019
Ванкувер
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