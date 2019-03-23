Мишуровская (Шифман) Ольга
Место рождения
Дата рождения18.02.1923
Дата смерти23.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1923
Отец: Шифман Давид
Образование
С 1943
2-й Московский медицинский институт
лечебное дело
Рождение ребёнка
19.04.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишуровский Яков
Рождение ребёнка
20.08.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мишуровский Яков
Смерть
23.03.2019
Ванкувер