(Шифман) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шифман) Наталья

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.07.1918

Дата смерти

17.01.1986

Пол

Женский

Отец

1882 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

1916 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1918

Отец: Шифман Давид

Мать: Шифман (Арнштейн) Сима (Серафима) (Григорьевна)

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Хирург-фтизиатр в институте Богуш
Рождение ребёнка
26.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мотобрывцев Константин

Бракосочетание
09.06.1941

Муж: Мотобрывцев Константин

Образование
По 1943
высшее
Смерть
17.01.1986

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