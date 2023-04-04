(Шифман) Наталья
Место рождения
Дата рождения31.07.1918
Дата смерти17.01.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1918
Работа или профессия
Неизвестно
Хирург-фтизиатр в институте Богуш
Рождение ребёнка
26.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мотобрывцев Константин
Бракосочетание
09.06.1941
Образование
По 1943
высшее
Смерть
17.01.1986