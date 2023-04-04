Шифман (Арнштейн) Сима (Серафима) (Григорьевна)
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1884
Дата смерти1966
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1884
Отец: Арнштейн Григорий (Герш)
Мать: Арнштейн Розалия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шифман Генрих
Отец ребёнка: Шифман Давид
Образование
С 1892 по 02.06.1901
"имеет право быть начальным учителем"
Рождение ребёнка
31.07.1918
Дочь: (Шифман) Наталья
Отец ребёнка: Шифман Давид
Рождение ребёнка
18.02.1923
Дочь: Мишуровская (Шифман) Ольга
Отец ребёнка: Шифман Давид
Работа или профессия
С 28.03.1928
заведующая музеем социальной гигиены
Работа или профессия
С 1962
зав. комнатой здоровья при д. №20 по ул. Карла Маркса (от Басманной больницы - ГКБ №6) с 30.03.1962
Смерть
1966