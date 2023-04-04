Шифман (Арнштейн) Сима (Серафима) (Григорьевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шифман (Арнштейн) Сима (Серафима) (Григорьевна)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1884

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1884

Отец: Арнштейн Григорий (Герш)

Мать: Арнштейн Розалия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шифман Генрих

Отец ребёнка: Шифман Давид

Образование
С 1892 по 02.06.1901
"имеет право быть начальным учителем"
Рождение ребёнка
31.07.1918

Дочь: (Шифман) Наталья

Отец ребёнка: Шифман Давид

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1923

Дочь: Мишуровская (Шифман) Ольга

Отец ребёнка: Шифман Давид

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
С 28.03.1928
заведующая музеем социальной гигиены
Работа или профессия
С 1962
зав. комнатой здоровья при д. №20 по ул. Карла Маркса (от Басманной больницы - ГКБ №6) с 30.03.1962
Смерть
1966

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