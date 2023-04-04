Шифман Исаак — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шифман Исаак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Подольская (Шифман) Хая-Сура (Саломея Сальча)

Мать ребёнка: Шифман Тойбеле

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шифман Марк

Мать ребёнка: Шифман Тойбеле

Рождение ребёнка
1882

Сын: Шифман Давид

Мать ребёнка: Шифман Тойбеле

Смерть
1896

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