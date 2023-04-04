Шифман Исаак
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Подольская (Шифман) Хая-Сура (Саломея Сальча)
Мать ребёнка: Шифман Тойбеле
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шифман Марк
Мать ребёнка: Шифман Тойбеле
Рождение ребёнка
1882
Сын: Шифман Давид
Мать ребёнка: Шифман Тойбеле
Смерть
1896