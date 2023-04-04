Подольская (Шифман) Хая-Сура (Саломея Сальча) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольская (Шифман) Хая-Сура (Саломея Сальча)

Место рождения

Варшава

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

27.05.1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шифман Исаак

Мать: Шифман Тойбеле

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подольский Израиль

Рождение ребёнка
1908

Сын: Подольский Исаак

Отец ребёнка: Подольский Израиль

Рождение ребёнка
28.?.1910

Дочь: (Подольская) Татьяна

Отец ребёнка: Подольский Израиль

Смерть
27.05.1970

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