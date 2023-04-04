Подольская (Шифман) Хая-Сура (Саломея Сальча)
Место рожденияВаршава
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти27.05.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шифман Исаак
Мать: Шифман Тойбеле
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Подольский Израиль
Рождение ребёнка
1908
Сын: Подольский Исаак
Отец ребёнка: Подольский Израиль
Рождение ребёнка
28.?.1910
Дочь: (Подольская) Татьяна
Отец ребёнка: Подольский Израиль
Смерть
27.05.1970