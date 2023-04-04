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Подольский Израиль

Место рождения

Борисов, Борисовский район, Минская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

1953

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Подольский Григорий

Мать: ?

Борисов, Борисовский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подольская (Шифман) Хая-Сура (Саломея Сальча)

Рождение ребёнка
1908

Сын: Подольский Исаак

Мать ребёнка: Подольская (Шифман) Хая-Сура (Саломея Сальча)

Рождение ребёнка
28.?.1910

Дочь: (Подольская) Татьяна

Мать ребёнка: Подольская (Шифман) Хая-Сура (Саломея Сальча)

Место жительства
1927
Москва, город федерального значения Москва
из Баку
Смерть
1953

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