Подольский Израиль
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смерти1953
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Подольский Григорий
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Сын: Подольский Исаак
Мать ребёнка: Подольская (Шифман) Хая-Сура (Саломея Сальча)
Рождение ребёнка
28.?.1910
Дочь: (Подольская) Татьяна
Мать ребёнка: Подольская (Шифман) Хая-Сура (Саломея Сальча)
Место жительства
1927
Москва, город федерального значения Москва
из Баку
Смерть
1953