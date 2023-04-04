Подольский Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яблон (Подольская) Евгения
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подольский Иосиф
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жуховицкая (Подольская) Эсфирь
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1876
Сын: Подольский Израиль
Мать ребёнка: ?
Борисов, Борисовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно