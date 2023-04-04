Подольский Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подольский Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яблон (Подольская) Евгения

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подольский Иосиф

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жуховицкая (Подольская) Эсфирь

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1876

Сын: Подольский Израиль

Мать ребёнка: ?

Борисов, Борисовский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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