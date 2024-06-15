Некрасов Терентий Антипов 1757 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Терентий Антипов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1757

Дата смерти

11.08.1835

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Некрасов Антип Епифанович

Мать: Некрасова Ефимия Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Андрей Терентьев

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ефимия Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: (Некрасова) Домна Терентьева

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова

Рождение ребёнка
1779

Сын: Некрасов Иван Терентьев

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1781

Дочь: Некрасова Екатерина Терентьева

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1783

Сын: Некрасов Стефан Терентьев

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Некрасов Михаил Терентьев

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Некрасова) Мария Терентьева

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1788

Сын: Некрасов Николай Терентьев

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Некрасов Дмитрий Терентьев

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
11.08.1835
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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