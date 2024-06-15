Некрасов Терентий Антипов
Место рождения
Дата рождения1757
Дата смерти11.08.1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Андрей Терентьев
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1778
Дочь: (Некрасова) Домна Терентьева
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова
Рождение ребёнка
1779
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова
Рождение ребёнка
18.11.1781
Дочь: Некрасова Екатерина Терентьева
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова
Рождение ребёнка
28.10.1783
Сын: Некрасов Стефан Терентьев
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова
Рождение ребёнка
1784
Сын: Некрасов Михаил Терентьев
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Некрасова) Мария Терентьева
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова
Рождение ребёнка
06.12.1788
Сын: Некрасов Николай Терентьев
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова
Рождение ребёнка
1798
Сын: Некрасов Дмитрий Терентьев
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Федорова
Смерть
11.08.1835