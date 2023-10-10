Некрасова (-) Ефимия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Ефимия Федорова

Некрасова (-) Ефимия Федорова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1762

Дата смерти

24.10.1837

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Домна Терентьева

Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов

Рождение ребёнка
1779

Сын: Некрасов Иван Терентьев

Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.11.1781

Дочь: Некрасова Екатерина Терентьева

Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.10.1783

Сын: Некрасов Стефан Терентьев

Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Некрасов Михаил Терентьев

Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Мария Терентьева

Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.12.1788

Сын: Некрасов Николай Терентьев

Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Некрасов Дмитрий Терентьев

Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Некрасов Андрей Терентьев

Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Терентий Антипов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.10.1837
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close