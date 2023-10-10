Некрасова (-) Ефимия Федорова
Место рождения
Дата рождения1762
Дата смерти24.10.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Домна Терентьева
Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов
Рождение ребёнка
1779
Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов
Рождение ребёнка
18.11.1781
Дочь: Некрасова Екатерина Терентьева
Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов
Рождение ребёнка
28.10.1783
Сын: Некрасов Стефан Терентьев
Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов
Рождение ребёнка
1784
Сын: Некрасов Михаил Терентьев
Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Мария Терентьева
Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов
Рождение ребёнка
06.12.1788
Сын: Некрасов Николай Терентьев
Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов
Рождение ребёнка
1798
Сын: Некрасов Дмитрий Терентьев
Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Некрасов Андрей Терентьев
Отец ребёнка: Некрасов Терентий Антипов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.10.1837