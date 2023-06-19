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Некрасов Дмитрий Терентьев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1798

Дата смерти

24.12.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Некрасов Терентий Антипов

Мать: Некрасова Ефимия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.07.1819

Сын: Некрасов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова

Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1819

Жена: Некрасова Праскева Петрова

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Некрасова Наталья Дмитриева

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова

Рождение ребёнка
1824

Сын: Некрасов Федор Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.12.1826

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1828

Дочь: Ирина Дмитриевна

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Некрасов Стефан Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Некрасов Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1832

Сын: Некрасов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1833

Сын: Некрасов Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Евдокия Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.12.1865
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от удара