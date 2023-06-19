Некрасов Дмитрий Терентьев
Место рождения
Дата рождения1798
Дата смерти24.12.1865
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Рождение ребёнка
12.07.1819
Сын: Некрасов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Некрасова Евдокия Иванова
Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
08.11.1819
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Некрасова Наталья Дмитриева
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Некрасов Федор Дмитриевич
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова
Рождение ребёнка
15.12.1826
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова
Рождение ребёнка
30.03.1828
Дочь: Ирина Дмитриевна
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова
Рождение ребёнка
1829
Сын: Некрасов Стефан Дмитриевич
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова
Рождение ребёнка
16.02.1832
Сын: Некрасов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова
Рождение ребёнка
04.04.1833
Сын: Некрасов Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Некрасова Праскева Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.12.1865
Причина смерти: от удара