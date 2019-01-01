город Вязьма, Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Вязьма

Вяземский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Список ветеранов, заставших 60-летие Победы, по данным Победител Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Города
3ВЯЗЬМА. Уездный.При ррч. Вязьме и Бебре.778162146650205871Церквей православных 24. Монастырей 2. Духовное, уездное, приходское и женское училище. Почтовая станция. Ярмарка 1. Базары три раза в неделю. Фабрик пряничных 4. Заводо Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Вяземский район
10385Вязьмагород55°12'00"34°17'00"N-36-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Вяземский муниципальный район, Вяземское городское поселение
66605101001г Вязьмагород

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