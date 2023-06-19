Некрасова (Некрасова) Праскева Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Некрасова) Праскева Петрова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Некрасов Петр Купреянов

Мать: Некрасова Евдокия Леонова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.11.1819

Муж: Некрасов Дмитрий Терентьев

Рождение ребёнка
1823

Дочь: Некрасова Наталья Дмитриева

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев

Рождение ребёнка
1824

Сын: Некрасов Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.12.1826

Дочь: Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1828

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Некрасов Стефан Дмитриевич

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Некрасов Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.02.1832

Сын: Некрасов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.04.1833

Сын: Некрасов Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно