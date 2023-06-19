Некрасова (Некрасова) Праскева Петрова
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: Некрасов Петр Купреянов
Бракосочетание
08.11.1819
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Некрасова Наталья Дмитриева
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Некрасов Федор Дмитриевич
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев
Рождение ребёнка
15.12.1826
Дочь: Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев
Рождение ребёнка
30.03.1828
Дочь: Ирина Дмитриевна
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев
Рождение ребёнка
1829
Сын: Некрасов Стефан Дмитриевич
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев
Рождение ребёнка
16.02.1832
Сын: Некрасов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев
Рождение ребёнка
04.04.1833
Сын: Некрасов Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Терентьев
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно