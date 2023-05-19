(Некрасова) Домна Терентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Некрасова) Домна Терентьева

(Некрасова) Домна Терентьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

08.02.1809

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Некрасов Терентий Антипов

Мать: Некрасова Ефимия Федорова

Рождение ребёнка
01.04.1799

Сын: Некрасов Ефимий Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.05.1800

Сын: Некрасов Федор Иванович

Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1801

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1804

Дочь: Ефимия Ивановна

Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Иван Леонов

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.02.1809
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close