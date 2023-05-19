(Некрасова) Домна Терентьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти08.02.1809
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
01.04.1799
Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов
Рождение ребёнка
11.05.1800
Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов
Рождение ребёнка
07.06.1801
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов
Рождение ребёнка
08.09.1804
Дочь: Ефимия Ивановна
Отец ребёнка: Некрасов Иван Леонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Некрасов Иван Леонов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.1809