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Некрасов Иван Леонов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1768

Дата смерти

До 1860

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Некрасов Леон Максимов

Мать: Некрасова Акулина Васильева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.04.1799

Сын: Некрасов Ефимий Иванович

Мать ребёнка: Домна Терентьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.05.1800

Сын: Некрасов Федор Иванович

Мать ребёнка: Домна Терентьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1801

Дочь: Акилина Ивановна

Мать ребёнка: Домна Терентьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
08.09.1804

Дочь: Ефимия Ивановна

Мать ребёнка: Домна Терентьева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.08.1812

Сын: Некрасов Стефан Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иосифова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1815

Сын: Некрасов Павел Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иосифова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1818

Сын: Некрасов Федор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иосифова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1823

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иосифова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Некрасов Лев Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иосифова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Некрасов Петр Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Анна Иосифова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Иосифова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Терентьева

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1860