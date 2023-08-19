Некрасов Иван Леонов
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиДо 1860
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Рождение ребёнка
01.04.1799
Мать ребёнка: Домна Терентьева
Рождение ребёнка
11.05.1800
Мать ребёнка: Домна Терентьева
Рождение ребёнка
07.06.1801
Дочь: Акилина Ивановна
Мать ребёнка: Домна Терентьева
Рождение ребёнка
08.09.1804
Дочь: Ефимия Ивановна
Мать ребёнка: Домна Терентьева
Рождение ребёнка
02.08.1812
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иосифова
Рождение ребёнка
10.05.1815
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иосифова
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иосифова
Рождение ребёнка
01.10.1823
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иосифова
Рождение ребёнка
1828
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иосифова
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Некрасова Анна Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Иосифова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Терентьева
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1860