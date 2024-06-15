Некрасов Федор Иванович 1818 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Федор Иванович

Некрасов Федор Иванович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1818

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Некрасов Иван Леонов

Мать: Некрасова (Ивашева) Анна Иосифова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова (Некрасова) Евдокия Андреевна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Некрасова) Праскева Федоровна

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Евдокия Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1843

Сын: Некрасов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Евдокия Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Некрасов Михаил Федорович

Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Евдокия Андреевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1846

Мы используем куки для улучшения работы сайта.