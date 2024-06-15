Некрасов Федор Иванович
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Некрасова) Праскева Федоровна
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1843
Сын: Некрасов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Некрасов Михаил Федорович
Мать ребёнка: Некрасова (Некрасова) Евдокия Андреевна
Смерть
1846