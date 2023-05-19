Некрасов Стефан Терентьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Стефан Терентьев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

28.10.1783

Дата смерти

02.12.1844

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1783

Отец: Некрасов Терентий Антипов

Мать: Некрасова Ефимия Федорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1805

Жена: Некрасова Настасья Силина

Мать - ржевская влова мещанка Екатерина Емельянова
Рождение ребёнка
07.06.1806

Сын: Некрасов Петр Стефанов

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Силина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1811

Сын: Некрасов Иван Стефанов

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Силина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.11.1825

Сын: Некрасов Михаил Стефанов

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Силина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Настасья Силина

Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1813
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
02.12.1844
Причина смерти: водянкою
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