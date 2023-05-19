Некрасов Стефан Терентьев
Место рождения
Дата рождения28.10.1783
Дата смерти02.12.1844
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1783
Бракосочетание
05.02.1805
Мать - ржевская влова мещанка Екатерина Емельянова
Рождение ребёнка
07.06.1806
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Силина
Рождение ребёнка
20.08.1811
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Силина
Рождение ребёнка
03.11.1825
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Силина
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
рекрут 1813
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.12.1844
Причина смерти: водянкою