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Некрасов Иван Стефанов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

20.08.1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1811

Отец: Некрасов Стефан Терентьев

Мать: Некрасова Настасья Силина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
07.02.1837

Жена: Некрасова Настасья Никифорова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Некрасов Василий Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Некрасов Федор Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.08.1852

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.09.1853

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1860

Сын: Некрасов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Настасья Никифорова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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