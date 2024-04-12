Некрасов Иван Стефанов
Место рождения
Дата рождения20.08.1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1811
Бракосочетание
07.02.1837
Рождение ребёнка
1838
Сын: Некрасов Василий Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Никифорова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Никифорова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Никифорова
Рождение ребёнка
05.08.1852
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Никифорова
Рождение ребёнка
06.09.1853
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Никифорова
Рождение ребёнка
04.07.1860
Сын: Некрасов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Настасья Никифорова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно