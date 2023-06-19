Некрасова (-) Ефимия Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасова (-) Ефимия Козьмина

Некрасова (-) Ефимия Козьмина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1718

Дата смерти

10.01.1799

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Некрасова Марфа Антипова

Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Некрасов Федор Антипов

Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дарья Антипова

Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович

Рождение ребёнка
1752

Сын: Некрасов Тимофей Антипов

Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.02.1753

Сын: Некрасов Иван Антипов

Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Авдотья Антипова

Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Некрасов Терентий Антипов

Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович

Рождение ребёнка
01.01.1769

Сын: Некрасов Василий Антипов

Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Антип Епифанович

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
10.01.1799