Некрасова (-) Ефимия Козьмина
Место рождения
Дата рождения1718
Дата смерти10.01.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1718
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Некрасова Марфа Антипова
Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Дарья Антипова
Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович
Рождение ребёнка
1752
Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович
Рождение ребёнка
23.02.1753
Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Авдотья Антипова
Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Некрасов Терентий Антипов
Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович
Рождение ребёнка
01.01.1769
Отец ребёнка: Некрасов Антип Епифанович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.01.1799