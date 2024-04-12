Некрасов Иван Антипов
Место рождения
Дата рождения23.02.1753
Дата смерти08.07.1824
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1753
Рождение ребёнка
16.04.1783
Дочь: Иринья Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
11.03.1785
Сын: Некрасов Алексей Иванович
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
26.08.1788
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
04.07.1790
Дочь: Посохина Марфа Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Посохина Наталья Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Макарова
Рождение ребёнка
11.07.1801
Дочь: Праскева Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Макарова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.07.1824
Причина смерти: чахоткою