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Некрасов Иван Антипов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

23.02.1753

Дата смерти

08.07.1824

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1753

Отец: Некрасов Антип Епифанович

Мать: Некрасова Ефимия Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1783

Дочь: Иринья Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.03.1785

Сын: Некрасов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.08.1788

Сын: Некрасов Андрей Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.07.1790

Дочь: Посохина Марфа Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Посохина Наталья Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.07.1801

Дочь: Праскева Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Макарова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Макарова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.07.1824
Причина смерти: чахоткою
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