Некрасов Антип Епифанович
Место рождения
Дата рождения1710
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Некрасова Марфа Антипова
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина
Рождение ребёнка
1749
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Дарья Антипова
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина
Рождение ребёнка
1752
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина
Рождение ребёнка
23.02.1753
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Авдотья Антипова
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина
Рождение ребёнка
1757
Сын: Некрасов Терентий Антипов
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина
Рождение ребёнка
01.01.1769
Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1771