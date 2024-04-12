Некрасов Антип Епифанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНекрасов Антип Епифанович

Некрасов Антип Епифанович

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1710

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: Некрасов Епифан Тимофеев

Мать: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1748

Дочь: Некрасова Марфа Антипова

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Некрасов Федор Антипов

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Дарья Антипова

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина

Рождение ребёнка
1752

Сын: Некрасов Тимофей Антипов

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
23.02.1753

Сын: Некрасов Иван Антипов

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Авдотья Антипова

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Некрасов Терентий Антипов

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина

Рождение ребёнка
01.01.1769

Сын: Некрасов Василий Антипов

Мать ребёнка: Некрасова Ефимия Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Соломонида Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ефимия Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1771
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close