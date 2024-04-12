Некрасов Епифан Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1674
Дата смертиДо 1736
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Некрасов Тимофей Емельянов
Рождение ребёнка
1700
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1707
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1710
Сын: Некрасов Антип Епифанович
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1718
Дочь: Анна Епифанова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1727
Дочь: Лопнева Прасковья Епифанова
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1727
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Рождение ребёнка
1729
Сын: Некрасов Андрей Епифанович
Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1736