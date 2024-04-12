Некрасов Епифан Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасов Епифан Тимофеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1674

Дата смерти

До 1736

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Некрасов Тимофей Емельянов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1700

Сын: Некрасов Сергей Епифанов

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1707

Сын: Некрасов Сафрон Епифанов

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1710

Сын: Некрасов Антип Епифанович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Дочь: Анна Епифанова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1719

Сын: Некрасов Яков Епифанов

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Дочь: Лопнева Прасковья Епифанова

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Некрасов Иван Епифанов

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1729

Сын: Некрасов Андрей Епифанович

Мать ребёнка: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Авдотья Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
До 1736
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
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