Некрасов Тимофей Емельянов
Место рождения
Дата рождения1640
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640
Отец: Некрасов Емельян
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1658
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1663
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1668
Сын: Некрасов Лукашка Тимофеев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1687
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно