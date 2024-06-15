Некрасов Тимофей Емельянов 1640 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Тимофей Емельянов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1640

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1640

Отец: Некрасов Емельян

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1658

Сын: Некрасов Епифан Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1663

Сын: Некрасов Леон Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1668

Сын: Некрасов Лукашка Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1687

Сын: Некрасов Яков Тимофеев

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

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