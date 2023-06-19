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Некрасов Яков Тимофеев

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1687

Дата смерти

05.10.1756

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: Некрасов Тимофей Емельянов

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1714

Сын: Некрасов Гаврила Яковлев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Карпова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Некрасов Алексей Яковлев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Карпова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1716

Дочь: Ефимья Яковлевна

Мать ребёнка: Некрасова Анна Карпова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Некрасов Леон Яковлев

Мать ребёнка: Некрасова Анна Карпова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Анна Карпова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
05.10.1756