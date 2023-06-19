Некрасов Яков Тимофеев
Место рождения
Дата рождения1687
Дата смерти05.10.1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: Некрасов Тимофей Емельянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1714
Мать ребёнка: Некрасова Анна Карпова
Рождение ребёнка
1715
Мать ребёнка: Некрасова Анна Карпова
Рождение ребёнка
1716
Дочь: Ефимья Яковлевна
Мать ребёнка: Некрасова Анна Карпова
Рождение ребёнка
1717
Мать ребёнка: Некрасова Анна Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Анна Карпова
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.10.1756