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Некрасов Емельян

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1640

Сын: Некрасов Титко Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1640

Сын: Некрасов Емелька Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1640

Сын: Некрасов Тимофей Емельянов

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область