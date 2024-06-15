Некрасов Яков Епифанов 1719 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасов Яков Епифанов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1719

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719

Отец: Некрасов Епифан Тимофеев

Мать: Некрасова Авдотья Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Ирина (Елена) Козмина

Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Некрасова) Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Некрасова Ирина (Елена) Козмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Надеждина (Некрасова) Матрена Яковлевна

Мать ребёнка: Некрасова Ирина (Елена) Козмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Некрасова) Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Некрасова Ирина (Елена) Козмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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