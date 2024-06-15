Некрасов Яков Епифанов
Место рождения
Дата рождения1719
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1719
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Некрасова) Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Некрасова Ирина (Елена) Козмина
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Надеждина (Некрасова) Матрена Яковлевна
Мать ребёнка: Некрасова Ирина (Елена) Козмина
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Некрасова) Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Некрасова Ирина (Елена) Козмина
Смерть
Неизвестно