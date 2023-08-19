Некрасова (-) Марфа Антипова
Место рождения
Дата рождения1748
Дата смерти03.04.1807
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Малыгина Гликерия Лаврентьева
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Васильев
Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1781
Дочь: Некрасова Домника Лаврентьева
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Васильев
Рождение ребёнка
1783
Сын: Некрасов Николай Лавренов
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Васильев
Рождение ребёнка
30.03.1785
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Васильев
Рождение ребёнка
12.06.1788
Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.04.1807