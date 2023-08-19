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Некрасова (-) Марфа Антипова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1748

Дата смерти

03.04.1807

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Некрасов Антип Епифанович

Мать: Некрасова Ефимия Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Малыгина Гликерия Лаврентьева

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Васильев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
08.01.1781

Дочь: Некрасова Домника Лаврентьева

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Некрасов Николай Лавренов

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.03.1785

Сын: Некрасов Иван Лаврентьев

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.06.1788

Сын: Некрасов Петр Лаврентьев

Отец ребёнка: Некрасов Лаврентий Васильев

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Лаврентий Васильев

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
03.04.1807