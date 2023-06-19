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Некрасов Николай Лавренов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

08.02.1831

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Некрасов Лаврентий Васильев

Мать: Некрасова Марфа Антипова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
05.02.1802

Жена: Некрасова Елена Логгинова

Рождение ребёнка
23.01.1804

Дочь: Анна Николаева

Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.07.1806

Дочь: Некрасова Евдокия Николаева

Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.03.1808

Сын: Некрасов Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.07.1809

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.10.1811

Дочь: Пелагея Николаева

Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
28.01.1814

Сын: Некрасов Семен Николаевич

Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
27.03.1815

Дочь: Мария Николаева

Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
25.01.1820

Дочь: Малыгина Анна Николаева

Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Елена Логгинова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
08.02.1831
Причина смерти: чахоткою