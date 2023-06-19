Некрасов Николай Лавренов
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти08.02.1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Бракосочетание
05.02.1802
Рождение ребёнка
23.01.1804
Дочь: Анна Николаева
Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова
Рождение ребёнка
27.07.1806
Дочь: Некрасова Евдокия Николаева
Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова
Рождение ребёнка
06.03.1808
Сын: Некрасов Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова
Рождение ребёнка
09.07.1809
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова
Рождение ребёнка
02.10.1811
Дочь: Пелагея Николаева
Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова
Рождение ребёнка
28.01.1814
Сын: Некрасов Семен Николаевич
Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова
Рождение ребёнка
27.03.1815
Дочь: Мария Николаева
Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова
Рождение ребёнка
25.01.1820
Дочь: Малыгина Анна Николаева
Мать ребёнка: Некрасова Елена Логгинова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
08.02.1831
Причина смерти: чахоткою